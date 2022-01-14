В 2021 году калининградские таможенники задержали 235 кг насвая и 60 тысяч штук сигарет

. Фото: Таможня Калининградской области

В прошлом году в Калининградской области было изъято более 235 кг насвая и свыше 60 тысяч штук сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Всего за 2021 год конфисковано товаров табачной продукции на сумму 309 тысяч рублей. Среди них табак для кальяна весом 10,8 кг, табак жевательный - снюс Oden’s , Siberia - 480 банок, сигареты в ассортименте (KENT SURROUND, Minsk, Allure, DOVER SLIMS EXPORT, NZ, MONUS) - 16 840 штук.

В регионе за год было возбуждено 239 дел об административных правонарушениях и 2 уголовных дела по фактам незаконного перемещения 3 000 пачек сигарет в Литву и уклонения от уплаты таможенных платежей в размере более 540 тысяч долларов США за вывоз 544 000 пачек сигарет.