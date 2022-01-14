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Общество14 января 2022 8:37

В Светлом пьяный мужчина устроил дебош в храме

Инцидент произошел на улице Горького
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Светлом сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который устроил дебош в храме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Горького. Пьяный 43-летний мужчина нецензурно выражался в адрес священнослужителей и прихожан.

На неоднократные просьбы покинуть церковь правонарушитель не реагировал, поэтому персонал храма нажал тревожную кнопку. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.