Шторм «Эльза» разгромил новогодние украшения на площади Победы в Калининграде

Стальной новогодний шар на площади Победы Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде всю ночь и утро 14 января бушевал шторм «Эльза», пришедший в регион со стороны Гренландии. Он повалил десятки деревьев и устроил погром на площади Победы, разбросав новогодние украшения.

Утром работники коммунальных служб успели собрать разбитые на части металлические конструкции, обмотанные гирляндами, однако их до сих пор не вывезли с площади. Огромный стальной каркас новогоднего шара укатился в направлении торгового центра «Кловер», в светящейся оленьей упряжке пригнуло к земле всех оленей, а некоторые елки и снежинки уже не подлежат восстановлению.

Кроме того, пострадали елки, высаженные в кадки. Их коммунальщики не успевают поднимать, и деревья катаются по тротуарам.