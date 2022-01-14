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Общество14 января 2022 9:15

Министр: За минувшую ночь и утро на областных дорогах упало 13 деревьев

Виктор Сергеев
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Фото: facebook.com

За ночь и утром на областных дорогах упало 13 деревьев. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«Дорожные службы получили штормовое предупреждение и были готовы к оперативным действиям. Все упавшие деревья с дорог убраны, ничто не мешает движению транспорта. Ветер усиливается, дорожники отслеживают обстановку и готовы выехать на ликвидацию последствий урагана. Уважаемые автомобилисты, большая к вам просьба воздержаться от поездок минимум до обеда», - написала на своей странице в Фейсбуке глава министерства.

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