57 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 194 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 167 случаев ОРВИ и 16 пневмоний. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
13 детей до 18 лет, в том числе:
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 посещающих детские дошкольные учреждения;
- 6 школьников;
- 1 студент ( до 18 лет);
181 взрослый, в том числе:
- 8 работников образования;
- 4 медицинских работника;
- 4 сотрудника торговли и общепита;
- 4 работника промпредприятий;
- 10 работников транспорта, водителей;
- сотрудник банка;
- 5 сотрудников учреждений культуры;
- сотрудник гостиницы;
- 52 иных работающих;
- 57 пенсионеров;
- 4 студента;
- 31 неработающий.