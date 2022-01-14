57 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 194 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 167 случаев ОРВИ и 16 пневмоний. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

13 детей до 18 лет, в том числе:

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 посещающих детские дошкольные учреждения;

- 6 школьников;

- 1 студент ( до 18 лет);

181 взрослый, в том числе:

- 8 работников образования;

- 4 медицинских работника;

- 4 сотрудника торговли и общепита;

- 4 работника промпредприятий;

- 10 работников транспорта, водителей;

- сотрудник банка;

- 5 сотрудников учреждений культуры;

- сотрудник гостиницы;

- 52 иных работающих;

- 57 пенсионеров;

- 4 студента;

- 31 неработающий.