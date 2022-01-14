На зимних каникулах калининградцы побывали в более чем 800 городах и 85 регионах России

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 10% калининградских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург.

Всего за время праздничных дней калининградцы проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 85 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в западных странах – каждый четвертый международный турист из Калининграда побывал в Литве, Польше или Белоруссии. Нашлись и те, кого не смутили большие расстояния – около 2% путешественников посетили Фарерские о-ва, Бангладеш и Индонезию.

Оставшись дома, калининградцы также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из региона совершили почти 12 тысяч международных звонков – на 25% больше чем годом ранее, помимо стран СНГ поздравления улетели в Великобританию, Германию и США.

Почти 400 терабайт абонентов МегаФона в Калининграде и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 31%. Калининградцы начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов, – с 12 часов 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на первый час нового года. Всего абоненты МегаФона в Калининградской области проговорили в новогоднюю ночь почти 8,5 млн минут, что равняется непрерывным разговорам на протяжении 16 лет, и ответили почти на 400 тысяч входящих звонков-поздравлений.