Прятали животных, собирали ветки: Как Калининградский зоопарк пережил шторм

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском зоопарке шторм «Эльза» повалил два дерева – упали неподалеку от туалета. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Потрепало нас сегодня знатно. Валило деревья с корнями, сшибало сучья. Прогноз зоопарк получает заранее, так что, готовиться начали со вчерашнего вечера», - отметили в пресс-службе учреждения.

Заранее всех животных, которым могло угрожать падение деревьев, перевели во внутренние вольеры. Все остальные сами решали, где им находиться: внутри или снаружи.

Как рассказали в зоопарке, в последние годы инцидентов во время штормов не было. Однако давно, когда на Волчатнике (сейчас — Дом старых медведей) еще жило семейство лис, во время одного из штормов дерево свалилось аккурат в их вольер. Лисички хотели вылезти наружу по стволу, но это вовремя заметили сотрудники зоопарка.