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Общество14 января 2022 13:18

Коронавирус за сутки выявили в 15 городах области

Виктор Сергеев
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 194 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 119 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 17,

Гусевский городской округ – 11,

Светловский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 13,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 3,

Янтарный городской округ – 1.