Коронавирус за сутки выявили в 15 городах области

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 194 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 119 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 17,
Гусевский городской округ – 11,
Светловский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 13,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 3,
Янтарный городской округ – 1.