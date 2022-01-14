На Калининград выдвинулся новый шторм, получивший имя «Герхильд»

. Фото: Александр Подгорчук

Не успели власти подсчитать ущерб от шторма «Эльза», как на горизонте появился новый циклон. Он получил имя «Герхильд».

Судя по карте, которую публикует берлинский Институт метеорологии, сейчас циклон находится в районе Исландии. «Герхильд» наверняка пройдет севернее Калининградской области, но успеет задеть наш регион.

Портал rp5.ru прогнозирует усиление ветра в ночь на понедельник, 17 января. Максимальная скорость в порывах оценивается в 29 метров в секунду - столько же, сколько ожидалось у «Эльзы». Сайт windguru.cz также прогнозирует штормовой ветер, но оценивает скорость скромнее - до 23 м/с.