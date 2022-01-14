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Общество14 января 2022 15:55

В Калининграде затопило раскопки руин Королевского замка

Вода поднялась довольно высоко
Николай Литвинов
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Фото: Светлана ШУНЕЙКО

После прохождения циклона «Эльза» со штормовым ветром и дождем оказались затоплены руины Королевского замка. Несмотря на то, что осадков было не так много, вода успела заполнить место раскопок.

Напомним, от варианта установки над руинами укрывающей конструкции власти отказались после обсуждения вопроса с экспертами. В результате раскопки Королевского замка решили «законсервировать методом повторного погружения в грунт» - проще говоря, засыпать землей. Но, как видно, против стихии даже такая продвинутая технология сохранения исторического наследия оказывается бессильна.