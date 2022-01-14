В Калининградской области задержаны два водолаза за незаконную добычу янтаря

В Калининградской области полицейские задержали двоих водолазов, незаконно добывавших в акватории Балтийского моря янтарь при помощи специального оборудования. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, одному нарушителю 31 год, а второму – 42. Первый был пойман на расстоянии более 1 километра от береговой линии в районе поселка Отрадное, и сотрудники полиции изъяли у мужчины моторную лодку, вспомогательное оборудование и почти 800 грамм солнечного камня.

Второго дайвера на моторной лодке сотрудники полиции обнаружили на удалении 800 метров от берега в районе поселка Янтарный. При этом, мужчина, как уверяет пресс-служба ведомства, ранее был судим.

- В отношении обоих мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Самовольная добыча янтаря», - добавили в пресс-службе. - Полиция напоминает, что за самовольную добычу янтаря-сырца предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей и конфискация оборудования. Если правонарушение совершено повторно, то возможно лишение свободы на срок до 2 лет и штраф размером 1 миллион рублей.