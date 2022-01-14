Под Янтарным задержан участник разбойного нападения

В Калининградской области сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, операция при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии прошла 13 января.

- Задержан находившийся в федеральном розыске 28-летний житель Калининграда, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - пишет пресс-служба. - По версии следствия, в ночь на 30 ноября злоумышленник с двумя подельниками пробрались на придомовую территорию 28-летнего жителя поселка Покровское, где, с использованием огнестрельного оружия, причинив тяжкие телесные повреждения, открыто похитили имущество, после чего скрылись.

В течение двух суток соучастники преступления были задержаны, и тогда же была установлена личность последнего подозреваемого.

- В ходе поисков оперативники отработали родственные и иные связи фигуранта, методично проверяли адреса, где он может появиться. В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудники УУР обнаружили фигуранта в Центральном районе на улице Менделеева в квартире его знакомых. Он не пытался оказать сопротивление, - добавили в пресс-службе.

Мужчину уже доставили в МО МВД России «Светлогорский».