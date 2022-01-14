Юный житель Озерска украл гвоздики из цветочного магазина и продал их прохожему

В Озерске раскрыта очень странная кража, которую совершил 18-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, это не первый раскрытый эпизод в преступной биографии юноши.

- Как выяснили оперативники, в предновогоднюю ночь к молодому человеку на улице обратился прохожий, который хотел узнать, где в это время можно купить цветы, - рассказывает пресс-служба ведомства. - Злоумышленник сказал, что может достать букет. Он пришел к цветочному павильону, отжал стеклопакет, влез в помещение, похитил 25 гвоздик, прихватив с собой наличные, лежавшие у кассы, и терминал для оплаты. Вернувшись к прохожему, продал ему букет, а деньги потратил на собственные нужды. Размер ущерба, нанесенного владелице магазина, оценивается в сумму свыше 5 тысяч рублей.

В отношении молодого человека, ранее уже судимого за аналогичные преступления, возбуждено очередное уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». В настоящий момент фигурант уже находится в СИЗО.