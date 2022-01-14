В Калининграде следственный комитет начал проверку из-за видеоролика с дымящимся автобусом

В Калининграде началась проверка, инициированная региональным управлением СКР по факту задымления в салоне одного из рейсовых автобусов. Напомним, что ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором заметно, как под потолком движущегося автобуса (по словам очевидцев, это 105-й маршрут) клубится дым. Автор видеозаписи уверяет, что на ЧП не реагировал ни водитель, ни кондуктор, хотя пассажиры неоднократно указывали им на неполадки.

- По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки сведений, содержащихся в публикации, организована доследственная проверка, - пишет пресс-служба, - производство которой поручено Светлогорскому межрайонному следственному отделу регионального управления СКР.

Предполагается, что в ходе проверки следователи детально выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут им надлежащую правовую оценку.