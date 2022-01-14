В Гурьевском районе неизвестный вывалил на проезжую часть грунт с кирпичами

Вываленный грунт под поселком Солнечное Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Недалеко от поселка Солнечное Гурьевского района в пятницу 14 января неизвестный вывалил грунт на проезжую часть и скрылся с места происшествия. Об этом написал очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Тут грязь вперемежку с кирпичами, - сообщает калининградцец.

- Это от гололеда посыпают... Лучше поздно, чем никогда, - пошутил один из комментаторов.

Напомним, что похожее происшествие произошло в начале ноября в Калининграде на улице Камской. Тогда нерадивого водителя грузовика с открывшимся бортом предлагали разыскать по камерам «Безопасного города».