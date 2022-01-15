Жители нескольких районов Калининградской области наблюдали северное сияние

. Фото: Константин БОНДАРЕЦ.

Сообщения о появлении северного сияния стали поступать вечером в пятницу. Фотографии опубликовали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». Снимки были сделаны в северное части региона и на морском побережье в Зекленоградске.

- Неожиданно дошел интенсивный выброс корональной массы от Солнца, на Земле наблюдается мощная геомагнитная буря. Последний раз сияние такой интенсивности жители региона могли наблюдать в 2015 и 2017 году, - отмечают в сообществе.

Метеорологи отмечают, что распространение видимости полярного сияния зависит от интенсивности геомагнитных возмущений. При мощных выбросах на Солнце явление бывает видно до южных широт вплоть до Германии, Чехии, Украины и юга нашей страны.