Больше 70 пенсионеров и 22 ребенка: кто заразился ковидом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 208 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 72 пенсионера

- 52 безработный

- 37 работающих на разных предприятиях

- 15 школьников

- 6 работников образования

- 6 работников промышленных предприятий

- 6 сотрудников торговли и общепита

- 4 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие садики

- 3 ребенка, посещающие детские сады

- 2 работника пищевого предприятия

- 2 сотрудника охранных организаций

- 1 студент

- 1 работник транспорта

- 1 сотрудник учреждений культуры

- 1 работник предприятия бытового обслуживания.

У 188 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 началась пневмония, остальные переносят бессимптомно.

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 208 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 72 пенсионера

- 52 безработный

- 37 работающих на разных предприятиях

- 15 школьников

- 6 работников образования

- 6 работников промышленных предприятий

- 6 сотрудников торговли и общепита

- 4 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие садики

- 3 ребенка, посещающие детские сады

- 2 работника пищевого предприятия

- 2 сотрудника охранных организаций

- 1 студент

- 1 работник транспорта

- 1 сотрудник учреждений культуры

- 1 работник предприятия бытового обслуживания.

У 188 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 началась пневмония, остальные переносят бессимптомно.