Больше 70 пенсионеров и 22 ребенка: кто заразился ковидом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 208 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 72 пенсионера
- 52 безработный
- 37 работающих на разных предприятиях
- 15 школьников
- 6 работников образования
- 6 работников промышленных предприятий
- 6 сотрудников торговли и общепита
- 4 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие садики
- 3 ребенка, посещающие детские сады
- 2 работника пищевого предприятия
- 2 сотрудника охранных организаций
- 1 студент
- 1 работник транспорта
- 1 сотрудник учреждений культуры
- 1 работник предприятия бытового обслуживания.
У 188 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 началась пневмония, остальные переносят бессимптомно.
За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились еще 208 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 72 пенсионера
- 52 безработный
- 37 работающих на разных предприятиях
- 15 школьников
- 6 работников образования
- 6 работников промышленных предприятий
- 6 сотрудников торговли и общепита
- 4 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие садики
- 3 ребенка, посещающие детские сады
- 2 работника пищевого предприятия
- 2 сотрудника охранных организаций
- 1 студент
- 1 работник транспорта
- 1 сотрудник учреждений культуры
- 1 работник предприятия бытового обслуживания.
У 188 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 12 началась пневмония, остальные переносят бессимптомно.