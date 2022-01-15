Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 208 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 119
Черняховский городской округ - 15
Балтийский городской округ - 10
Светловский городской округ - 10
Гусевский городской округ - 9
Багратионовский городской округ - 7
Гурьевский городской округ - 7
Зеленоградский городской округ - 6
Мамоновский городской округ - 6
Пионерский городской округ - 5
Гвардейский городской округ - 4
Светлогорский городской округ - 4
Озерский городской округ - 2
Нестеровский городской округ - 1
Правдинский городской округ - 1
Славский городской округ - 1
Неманский городской округ - 1