Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 208 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 119

Черняховский городской округ - 15

Балтийский городской округ - 10

Светловский городской округ - 10

Гусевский городской округ - 9

Багратионовский городской округ - 7

Гурьевский городской округ - 7

Зеленоградский городской округ - 6

Мамоновский городской округ - 6

Пионерский городской округ - 5

Гвардейский городской округ - 4

Светлогорский городской округ - 4

Озерский городской округ - 2

Нестеровский городской округ - 1

Правдинский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Неманский городской округ - 1