В 2022 году в Калининградской области капитально отремонтируют 157 км дорог

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году запланирован ремонт 18 дорожных объектов, из них 11 переходящих и 7 новых. Как сообщили в пресс-службе областного министерство развития инфраструктуры, к переходящим относятся участок трассы Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман, улицы Калининграда: Транспортная, Павлика Морозова и Судостроительная, а также Калининград-Полесск и другие.

Среди новых дорог -, два участка на трассе Добровольск - граница с Республикой Польша от Нестерова до Виштынецкого озера протяженностью почти 26 километров. Два участка на дороге Черняховск-Крылово от Черняховска до поселка Садовое.

В ближайшее время состоятся конкурсные процедуры по трем участкам областных дорог: обход Багратионовска, Медовое-Краснознаменское-Загородное и Борское-Гвардейск-Истровка. Планируется, что к началу весны будут определены подрядчики и начнутся ремонтные работы.

Общая протяженность дорожных объектов, которые будут отремонтированы в 2022 году составит 157 километров. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в период с 2022 года.