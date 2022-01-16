В Гурьевском районе сгорел автомобиль «БМВ»

В субботу, 15 января, в поселке Новодорожный Гурьевского района произошел пожар на улице Парковой. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:17.

- В автомобиле марки «БМВ» горел моторный отсек и передние колеса, - пишет о подробностях пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 5 человек и 1 единицы техники.