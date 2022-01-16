В Черняховске на пожаре погиб человек

В Черняховске вечером 15 января произошел пожар, на котором погиб человек. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Калининградской области.

Ранее на сайте регионального управления МЧС появилась информация о пожаре в Черняховске на улице Гагарина. В пресс-службе ведомства сообщали, что сигнал о нем поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:40.

- Горел деревянный отдельно стоящий сарай размерами 4 на 4 метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший, - было сказано в пресс-релизе.