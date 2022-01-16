В ночь на 16 января калининградцы наблюдали лунное гало

Лунное гало в небе над Калининградом Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В ночь с 15 на 16 января калининградцы наблюдали в небе над городом лунное гало, похожее на светящийся нимб. Множество фотографий с восторженными комментариями тут же распространилось по социальным сетям.

Правда, нашлись и те, кто посчитал гало недостаточно эффектным.

- Здесь вчера северное сияние было, а вы про какое-то гало рассказываете, - написал в комментариях под фотографиями светящегося небесного круга один из комментаторов в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Напомним, что гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, либо вокруг других мощных источников света. Эффектные свечения преимущественно вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.