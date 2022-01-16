В Калининграде на озере Поплавок размыло берег и залило грязью променад

Залитый грязью променад Поплавка Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжаются разрушения на набережной озера Поплавок, отремонтированной более чем за 110 миллионов рублей в 2014 году. На этот раз во время дождей и таяния снега грязью залило деревянный променад со стороны детской площадки. При этом, еще до дождей настил променада буквально поднялся дыбом, и доски местами полопались.

Напомним, что на качество ремонта прогулочной зоны вокруг озера калининградцы жалуются последние несколько лет. Так как пятилетний гарантийный срок давно истек, часть восстановительных работ уже проводилась на озере за бюджетный счет. Похоже, весной городской казне снова придется раскошелиться.