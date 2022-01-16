Сгоревший в сарае житель Черняховска жил в этой постройке три месяца

«Комсомолка» уже сообщала, что в субботу, 15 января, в Черняховске во время пожара в одном из сараев было найдено тело мужчины. Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Калининградской области, пожар произошел в гаражном обществе на улице Краснофлотские Дачи.

- Личность погибшего установлена, им оказался 35-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе. - Мужчина проживал в этой постройке около трех месяцев. Предварительной причиной возгорания является неосторожность при курении. Видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено.

По факту обнаружения тела следователями Черняховского межрайонного отдела регионального управления СКР организована доследственная проверка. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.