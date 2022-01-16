В Багратионовском районе в кювет опрокинулся дорожный каток, водитель госпитализирован

Опрокинувшийся в кювет каток Фото: УГИБДД Калининградской области

В Багратионовском районе в субботу, 15 января, произошло ДТП с участием дорожного катка, трамбовавшего обочину. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, все случилось в 16.10 на автодороге Луговое - Нивенское - Садовое - Богатово.

Каток марки HAMM HD 10 двигался по левой обочине задним ходом со стороны поселка Побережье в направлении поселка Каменка.

- 51-летний водитель на прямом участке дороги не учел плотность грунта при трамбовке обочины, в результате чего дорожный каток опрокинулся в кювет, - уточняет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в травматологическое отделение областной клинической больницы Калининграда.