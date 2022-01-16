Из-за циклона «Герхильд» в Калининградской области объявили штормовое предупреждение

Не успели калининградцы отойти от шторма "Эльза", а на нас уже надвигается "Герхильд" Фото: Иван МАРКОВ

В нашем регионе вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в ночь на 17 января по Калининградской области ожидается усиление юго-западного ветра до 25-27 метров в секунду.

- МЧС призывает жителей региона без необходимости не выходить на улицу, - предупреждает ведомство. - А также не пользоваться личным автотранспортом, не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций, фонарных столбов. Выход в море в таких условиях крайне опасен, а прогулки по морскому побережью связаны с большим риском для жизни и здоровья.

Сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» уточняет, что в течение дневных часов 17 января предполагается постепенное ослабление ветрового режима, однако сильный северо-западный ветер сохранится до конца суток.

- В Калининграде и области - 11-13 метров в секунду, с порывами 15-20 метров в секунду, на побережье - 13-15 метров в секунду, порывы - 18-23 м/с. По области будут наблюдаться конвективные заряды крупы и мокрого снега, - пишет сообщество.