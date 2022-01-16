Пятая часть заболевших коронавирусом калининградцев - дети

В Калининградской области за минувшие сутки подтвержден 221 случай заболевания коронавирусом. Согласно отчету, предоставленному региональным министерством здравоохранения, среди них 41 ребенок.
Среди заболевших за сутки детей:
- 18 школьников;
- 13 неорганизованных детей до 6 лет;
- 8 посещающих детские дошкольные учреждения (до 6 лет);
- 2 студента до 18 лет.
Кроме того, заболели и 180 взрослых. Из них:
- 57 пенсионеров;
- 51 безработный;
- 33 иных работающих;
- 9 студентов;
- 7 сотрудников торговли и общепита;
- 6 работников образования;
- 5 работников транспорта, водителей;
- 5 работников пищевых предприятий;
- 3 работника промпредприятий;
- 2 медицинских работника;
- работник с/х;
- сотрудник банка.