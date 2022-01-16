Пятая часть заболевших коронавирусом калининградцев - дети

В Калининградской области за минувшие сутки подтвержден 221 случай заболевания коронавирусом. Согласно отчету, предоставленному региональным министерством здравоохранения, среди них 41 ребенок.

Среди заболевших за сутки детей:

- 18 школьников;

- 13 неорганизованных детей до 6 лет;

- 8 посещающих детские дошкольные учреждения (до 6 лет);

- 2 студента до 18 лет.

Кроме того, заболели и 180 взрослых. Из них:

- 57 пенсионеров;

- 51 безработный;

- 33 иных работающих;

- 9 студентов;

- 7 сотрудников торговли и общепита;

- 6 работников образования;

- 5 работников транспорта, водителей;

- 5 работников пищевых предприятий;

- 3 работника промпредприятий;

- 2 медицинских работника;

- работник с/х;

- сотрудник банка.