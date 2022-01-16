В Полесском районе столкнулись пассажирский автобус и «Фольксваген Пассат», есть пострадавший

Последствия ДТП в Тургенево Фото: УГИБДД Калининградской области

В Полесском районе в субботу утром произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса марки Güleryüz и автомобиля «Фольксваген Пассат». ДТП, как сообщает пресс-служба УГИБД по Калининградской области, произошло в поселке Тургенево в 8 часов 40 минут.

Судя по опубликованной сводке, виноват в аварии 43-летний водитель «Пассата», который, собственно, пострадал больше всех. Ранее сообщалось, что для его освобождения из смятого в результате столкновения автомобиля потребовалась помощь спасателей.

- При движении на 39-м километре в нарушение временной дорожной разметки 1.1 в зоне проведения дорожных работ при проезде правостороннего закругления дороги водитель «Пассата» неверно выбрал траекторию движения автомобиля в повороте и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - восстанавливает картину происшествия Госавтоинспекция. - Он совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом под управлением 37-летнего водителя.