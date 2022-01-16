Три человека пострадали в ДТП на улице Невского в Калининграде

ДТП на улице Невского Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде вечером в субботу, 15 января, произошла авария с тремя пострадавшими на перекрестке улиц Невского и Артиллерийской. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, столкновение случилось в 19.36.

Согласно сводке автомобиль «Субару Легаси» двигался по улице Невского со стороны улицы Толстого в направлении улицы Дадаева. На регулируемом перекрестке его 37-летний водитель намеревался повернуть налево - и тут столкнулся с автомобилем «Ауди А6 1.8Т» под управлением 64-летнего водителя, двигавшегося со встречного направления прямо на желтый сигнал светофора.

В результате ДТП оба водителя, а также 60-летняя пассажирка «Ауди» получили телесные повреждения.