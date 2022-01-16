Песков: «Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод вооружений из Калининграда»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, 16 января, заявил, что вывод вооружений из Калининграда Россия обсуждать ни с кем не намерена. Перевод высказывания Пескова (он давал интервью на английском языке) передает ТАСС:

- Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда, - сообщил Песков. - Потому что Калининград - это российская территория. При всем уважении мы никогда не будем мириться с какими-либо требованиями в плане того, что нам делать на нашей территории. Ни одна страна не будет с этим мириться.