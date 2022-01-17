В Калининграде из-за пожаров в двух многоэтажках эвакуировали 25 человек

В Калининграде вечером в воскресенье, 16 января, произошел пожар на улице Толстикова (Московский район города). Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.03.

- В мусороприемнике на первом этаже десятиэтажного жилого дома горели бытовые отходы на площади 2 квадратных метров, - уточняет пресс-служба ведомства.

Несмотря на незначительную причину, с верхних этажей многоэтажки было эвакуировано 15 человек (в том числе 5 детей). К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 9 человек и 2 единицы техники.

Второе ЧП с эвакуацией случилось в 02.57 на улице Громовой.

- В однокомнатной квартире на 4-м этаже, в комнате размером 4 на 5 метров, сгорели диван и бытовые вещи на общей площади 6 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ведомства. - Квартира закопчена по всей площади.

Пострадавших также не было, однако из соседних квартир эвакуировали 10 человек (в том числе одного ребенка).

В этом случае для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 8 человек и 2 единицы техники.