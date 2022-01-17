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Происшествия17 января 2022 6:21

В Зеленоградском районе упавшее дерево перегородило дорогу

ЧП произошло в районе поселка Низовка
Иван МАРКОВ
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Упавшее дерево в районе Низовки

Упавшее дерево в районе Низовки

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В ночь на 17 января в Калининградской области снова бушевал шторм. На этот раз его причиной стал циклон «Герхильд». Калининградцы уже начали публиковать в соцсетях фотографии первых последствий.

В сообществе автомобилистов, например, выложили фото упавшего придорожного дерева, наглухо перекрывшего проезжую часть в районе поселка Низовка, у поворота на Мельниково Зеленоградского района. Как уверяют очевидцы, в сторону Зеленоградска теперь дороги нет. Жителям советуют ехать по новой трассе.