В Зеленоградском районе упавшее дерево перегородило дорогу

Упавшее дерево в районе Низовки Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В ночь на 17 января в Калининградской области снова бушевал шторм. На этот раз его причиной стал циклон «Герхильд». Калининградцы уже начали публиковать в соцсетях фотографии первых последствий.

В сообществе автомобилистов, например, выложили фото упавшего придорожного дерева, наглухо перекрывшего проезжую часть в районе поселка Низовка, у поворота на Мельниково Зеленоградского района. Как уверяют очевидцы, в сторону Зеленоградска теперь дороги нет. Жителям советуют ехать по новой трассе.