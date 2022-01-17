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Происшествия17 января 2022 6:36

В Калининграде на улице Гагарина ветер уничтожил второй этаж здания

По словам очевидцев, обломками засыпало припаркованный рядом грузовик
Иван МАРКОВ
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Разрушения, причиненные ветром на улице Гагарина

Разрушения, причиненные ветром на улице Гагарина

Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде на улице Гагарина в ночь с 16 на 17 января произошло ЧП. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе «Янтарный ДЛБ», штормовой ветер разрушил второй этаж дома № 227. Постройка, по всей вероятности, была нежилой, однако обломками засыпало припаркованный перед ней грузовик.

После того как информация была проверена управлением по делам ГО и ЧС мэрии Калининграда, «Комсомолке» сообщили, что никто не пострадал. Собственник машины на данный момент прибыл на место.