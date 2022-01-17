«Герхильд» наследил: в Калининграде из-за шторма за утро упало 9 деревьев

Упавшее дерево у больницы на Чапаева Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжает бушевать шторм, спровоцированный циклоном «Герхильд». Согласно официальной сводке, предоставленной «Комсомолке» пресс-службой мэрии города, в Калининграде за ночь и утро упали 9 деревьев.

- на улице Озерной дерево упало на проезжую часть;

- на улице Молодой Гвардии (дом 30) дерево упало на проезжую часть;

- на улице Докука (дом 1а) дерево упало на провода;

- на улице Радищева (дом 46) - падение дерева на автомобиль;

- на улице Карташева (дом 92) с частной территории дерево упало на частный дом;

- в районе улиц Яналова и Леонова дерево упало на трамвайные пути и перегородило проезд;

- на улице Чапаева (дом 26-28) дерево перегородило проезд в городскую больницу № 2;

- на улице Якромской (дом 28) с муниципальной территории дерево упало на частный дом;

- на улице Карташева (дом 101) с частной территории дерево упало на частный двухэтажный дом.