«Герхильд» наследил: в Калининграде из-за шторма за утро упало 9 деревьев

Упавшее дерево у больницы на Чапаева
Фото: Иван МАРКОВ
В Калининграде продолжает бушевать шторм, спровоцированный циклоном «Герхильд». Согласно официальной сводке, предоставленной «Комсомолке» пресс-службой мэрии города, в Калининграде за ночь и утро упали 9 деревьев.
- на улице Озерной дерево упало на проезжую часть;
- на улице Молодой Гвардии (дом 30) дерево упало на проезжую часть;
- на улице Докука (дом 1а) дерево упало на провода;
- на улице Радищева (дом 46) - падение дерева на автомобиль;
- на улице Карташева (дом 92) с частной территории дерево упало на частный дом;
- в районе улиц Яналова и Леонова дерево упало на трамвайные пути и перегородило проезд;
- на улице Чапаева (дом 26-28) дерево перегородило проезд в городскую больницу № 2;
- на улице Якромской (дом 28) с муниципальной территории дерево упало на частный дом;
- на улице Карташева (дом 101) с частной территории дерево упало на частный двухэтажный дом.