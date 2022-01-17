В Калининграде шторм «Герхильд» обесточил 420 фонарных столбов

Рабочие распиливают дерево, обесточившее улицу Чапаева Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжают подсчитывать убытки после ночного шторма, принесенного в регион циклоном «Герхильд». В мэрии города корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что к утру понедельника, 17 января, без уличного освещения остались 12 улиц.

- Обесточено 12 улиц. Не работает 420 светоточек, - говорится в сводке.

Кроме того, сообщается, что на улице Чапаева, в районе больницы, дерево упало на опору освещения и уронило ее. На месте уже работают коммунальные службы города.