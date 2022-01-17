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Происшествия17 января 2022 7:45

В Калининграде шторм «Герхильд» обесточил 420 фонарных столбов

В мэрии сообщают, что без света к утру было 12 улиц
Иван МАРКОВ
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Рабочие распиливают дерево, обесточившее улицу Чапаева

Рабочие распиливают дерево, обесточившее улицу Чапаева

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжают подсчитывать убытки после ночного шторма, принесенного в регион циклоном «Герхильд». В мэрии города корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что к утру понедельника, 17 января, без уличного освещения остались 12 улиц.

- Обесточено 12 улиц. Не работает 420 светоточек, - говорится в сводке.

Кроме того, сообщается, что на улице Чапаева, в районе больницы, дерево упало на опору освещения и уронило ее. На месте уже работают коммунальные службы города.