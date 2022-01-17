Калининградский зоопарк опять закрылся из-за шторма

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградскую область снова накрыло непогодой. Региональное управление МЧС России предупреждает о порывах ветра до 29 м/с.

Калининградский зоопарк принял решение закрыться, посетителей не принимают.

«Если в течение дня ветер стихнет, откроемся», - сообщили в зоопарке.

Отметим, зоопарк не работал и во время предыдущего шторма «Эльза». На территории учреждения повалило два дерева, ломало ветки.

Напомним, в Калининграде ветер не прекращается с ночи и продолжает валить деревья. К утру понедельника, 17 января, без уличного освещения остались 12 улиц.