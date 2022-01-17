20 школьников, 12 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 242 случая коронавирусной инфекции. 232 случая протекает в форме ОРВИ, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

45 детей до 18 лет, в том числе:

- 10 неорганизованных детей до 6 лет;

- 12 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 20 школьников;

- 3 студента;

197 взрослых, в том числе:

- 12 медицинских работников;

- 4 работника образования;

- 16 сотрудников торговли и общепита;

- 5 работников промпредприятий;

- 11 работников транспорта, водителей;

- 2 работника пищевых предприятий;

- 2 работника с/х;

- 7 сотрудников банков;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- 73 иных работающих;

- 13 пенсионеров;

- 10 студентов;

- 38 неработающих.