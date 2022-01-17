20 школьников, 12 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 242 случая коронавирусной инфекции. 232 случая протекает в форме ОРВИ, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
45 детей до 18 лет, в том числе:
- 10 неорганизованных детей до 6 лет;
- 12 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 20 школьников;
- 3 студента;
197 взрослых, в том числе:
- 12 медицинских работников;
- 4 работника образования;
- 16 сотрудников торговли и общепита;
- 5 работников промпредприятий;
- 11 работников транспорта, водителей;
- 2 работника пищевых предприятий;
- 2 работника с/х;
- 7 сотрудников банков;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник охранного предприятия;
- 73 иных работающих;
- 13 пенсионеров;
- 10 студентов;
- 38 неработающих.