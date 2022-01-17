Министр: За три дня ветер повалил на областные дороги 206 деревьев

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С 14 января по сегодняшнее утро штормовым ветром на региональных трассах повалено 206 деревьев. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«Все они убраны, препятствий для проезда транспорта нет. Больше всего досталось Правдинскому району, там повалено 54 дерева. Ветер не стихает, и дорожники продолжают выезжать и убирать поваленные деревья с дорог. Спасибо калининградцам, которые звонят и сообщают об упавших на дороги деревьях», – сказала глава министерства.