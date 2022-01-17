Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 9:47

В Калининграде женщина зарезала сожителя и продолжила банкет

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 14 января в больницу поступил 38-летний мужчина с проникающим ножевым ранением в область сердца, который вскоре скончался.

По адресу, где проживал мужчина, незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. Его сожительницу полицейские обнаружили в бытовке во дворе дома. Выяснилось, что пара отмечала день рождения мужчины и употребляла самогон. Спустя некоторое время они повздорили, в результате чего женщина взяла нож и нанесла сожителю один удар в область сердца. Затем вызвала скорую помощь и продолжила банкет.

Задержанную передали следователям регионального управления Следственного комитета РФ для возбуждения уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования.