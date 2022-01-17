В Калининграде женщина зарезала сожителя и продолжила банкет

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 14 января в больницу поступил 38-летний мужчина с проникающим ножевым ранением в область сердца, который вскоре скончался.

По адресу, где проживал мужчина, незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. Его сожительницу полицейские обнаружили в бытовке во дворе дома. Выяснилось, что пара отмечала день рождения мужчины и употребляла самогон. Спустя некоторое время они повздорили, в результате чего женщина взяла нож и нанесла сожителю один удар в область сердца. Затем вызвала скорую помощь и продолжила банкет.

Задержанную передали следователям регионального управления Следственного комитета РФ для возбуждения уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования.