Как будут работать мобильные пункты вакцинации в Калининграде с 17 по 23 января

. Фото: Александр Подгорчук

В минздраве рассказали, где в Калининграде можно привиться от гриппа и коронавируса с 17 по 23 января.

Иммунизация проводится по живой очереди по следующему графику:

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2):

- № 1 – с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – круглосуточно с 10 до 20 часов (перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45);

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30):

- вход со стороны Гвардейского проспекта – круглосуточно с 10.00 до 20.00 (перерывы с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00) и с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45);

- ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17б) - вход – с улицы Мусоргского, 10а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

- в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в ТЦ «Гранд» (Советский пр., 159) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Также продолжают работу мобильные пункты вакцинации в 16 городах области: два – в Черняховске, по одному – в Зеленоградске, Гвардейске, Светлом, Немане, Гурьевске, Мамоново, Славске, Гусеве, Советске, Краснознаменске, Полесске, Багратионовске, Ладушкине, Озерске и Балтийске. Расписание их работы размещается на интернет-ресурсах местных администраций, лечебных учреждений и СМИ.