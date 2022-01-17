В Железнодорожном завершен монтаж новой врачебной амбулатории

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Железнодорожном завершили монтаж новой модульной врачебной амбулатории. Она была смонтирована взамен функционирующей в здании 1945 года постройки.

В амбулатории будут работать кабинеты педиатра, терапевта, хирурга и акушера-гинеколога, дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты, а также лаборатория. Вскоре там появится и кабинет функциональной диагностики для проведения электрокардиографии, флюорографии и других исследований.

Амбулатория откроется после проведения благоустройства территории и прохождения процедуры лицензирования. Она будет обслуживать 2 497 человек – жителей Железнодорожного, Некрасово, Липняков, Озерков, Вишневого, Крылово, Костромино, Знаменки и других близлежащих поселков.