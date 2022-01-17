Ревнивый житель Балтийска разбил машину супруги

Жителю Балтийска предстоит отвечать за умышленное повреждение имущества. 38-летний мужчина разбил автомобиль своей супруги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, мужчина проследил за женой, когда она пошла в гости к бывшей свекрови, стал названивать в квартиру через домофон и ломиться в закрытую дверь подъезда, однако ему так и не открыли.

Тогда взбешенный злоумышленник отломал от входной двери металлический доводчик и разбил им четыре стекла и две фары на автомобиле свекрови, на котором передвигается в настоящее время жена подозреваемого. Затем он скрылся с места преступления.

Ущерб предварительно составил 32 тысячи рублей.