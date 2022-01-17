Светлогорск вошел в топ-5 популярных направлений оздоровительного отдыха летом

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления для отдыха выбирают туристы, чтобы подлечиться этим летом.
В пятерку самых востребованных направлений вошли лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также горнобальнеологический легочный курорт Чемал в Республике Алтай.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют на лето отдых на бальнеологических курортах в среднем на десять ночей и тратят на проживание от 1,8 до 5,5 тысячи рублей сутки на троих человек.
Пять популярных направлений оздоровительного отдыха летом-2022:
Саки — 2993 руб. / 10 ночей;
Анапа — 2631 руб. / 11 ночей;
Кисловодск — 1819 руб. / 10 ночей;
Светлогорск — 5500 руб. / 10 ночей;
Чемал — 3450 руб. / 4 ночи.