Светлогорск вошел в топ-5 популярных направлений оздоровительного отдыха летом

. Фото: Александр Подгорчук

Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления для отдыха выбирают туристы, чтобы подлечиться этим летом.

В пятерку самых востребованных направлений вошли лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также горнобальнеологический легочный курорт Чемал в Республике Алтай.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют на лето отдых на бальнеологических курортах в среднем на десять ночей и тратят на проживание от 1,8 до 5,5 тысячи рублей сутки на троих человек.

Пять популярных направлений оздоровительного отдыха летом-2022:

Саки — 2993 руб. / 10 ночей;

Анапа — 2631 руб. / 11 ночей;

Кисловодск — 1819 руб. / 10 ночей;

Светлогорск — 5500 руб. / 10 ночей;

Чемал — 3450 руб. / 4 ночи.