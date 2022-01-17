В «Храброво» задерживаются рейсы из-за сильного ветра

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

В Калининграде продолжает бушевать шторм, вызванный циклоном «Герхильд». Разгул стихии в понедельник, 17 января, привел к изменениям в расписании аэропорта «Храброво».

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе с порывами до 20-22 м/с прилет и вылет рейсов задерживается. Улучшение погодных условий - не раньше вечера сегодняшнего дня.

Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.