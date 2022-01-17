Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 242 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 154 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 5,

Балтийский городской округ – 12,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 17,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 4,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 1.