Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 242 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 154 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 5,
Балтийский городской округ – 12,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 20,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 17,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 4,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 1.