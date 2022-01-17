Оперштаб: В области более 6 тысяч человек находятся под меднаблюдением из-за COVID-19

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области под медицинским наблюдением в условиях изоляции по состоянию на понедельник, 17 января, находятся 6738 человек, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в области на COVID-19 было проведено 1 340 017 исследований, выявлено нарастающим итогом 84 961 случай заболевания. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 1360 человек.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 242 случая заболевания.