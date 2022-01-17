Калининградка заказала избиение бывшего сожителя

Ночью в больницу обратился 42-летний житель Калининграда с ушибом головы и переломом кости. Медики оказали мужчине первую помощь и сообщили о происшествии в полицию.

Участковые в ходе проверки установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 41-летний житель поселка Нивенское. Конфликт между мужчинами произошел из-за женщины, которая сама привела нынешнего сожителя к бывшему именно с этой целью. Она попросила мужчину, уже имеющего судимость за убийство, избить ее предыдущего друга, так как тот якобы до сих пор ссорился с ней из-за расставания.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.