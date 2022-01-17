Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 12:42

Калининградка заказала избиение бывшего сожителя

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ночью в больницу обратился 42-летний житель Калининграда с ушибом головы и переломом кости. Медики оказали мужчине первую помощь и сообщили о происшествии в полицию.

Участковые в ходе проверки установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 41-летний житель поселка Нивенское. Конфликт между мужчинами произошел из-за женщины, которая сама привела нынешнего сожителя к бывшему именно с этой целью. Она попросила мужчину, уже имеющего судимость за убийство, избить ее предыдущего друга, так как тот якобы до сих пор ссорился с ней из-за расставания.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.