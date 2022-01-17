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Общество17 января 2022 12:54

В Калининграде таможенники выявили двух подставных директоров фирм

Мужчинам грозят исправительные работы
Виктор Сергеев
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Калининградские таможенники выявили номинальных руководителей двух юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Факты незаконного предоставления удостоверяющих личность документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц выявили в ходе проверки компаний, осуществляющих импорт товаров. Двое мужчин стали номинальными руководителями организаций, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные функции юридического лица.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, мужчинам грозит до двух лет обязательных или исправительных работ.