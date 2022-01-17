В Калининграде таможенники выявили двух подставных директоров фирм

Калининградские таможенники выявили номинальных руководителей двух юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Факты незаконного предоставления удостоверяющих личность документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц выявили в ходе проверки компаний, осуществляющих импорт товаров. Двое мужчин стали номинальными руководителями организаций, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные функции юридического лица.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, мужчинам грозит до двух лет обязательных или исправительных работ.