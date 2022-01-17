Пятеро калининградцев лишились более 5 млн рублей после общения с мошенниками

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Пятеро жителей Калининградской области лишились сбережений после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

62-летняя жительница Калининграда поверила аферистам, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Пенсионерка перевела на «безопасные» счета 460 тысяч рублей

В похожей ситуации оказалась 83-летняя жительница Калининграда. Бабушка поверила, что ей положена некая денежная компенсация в размере 460 тысяч рублей. По легенде мошенников, для получения всей суммы женщине необходимо было оплатить госпошлину, которая составила 286 тысяч рублей. Эти деньги наличными она внесла через банкоматы.

Жертвой мошенников стала и 32-летняя женщина, решившая приумножить свои накопления за счет инвестирования. Она вложила 1 миллион 400 тысяч рублей, как она думала, в акционерное общество, а на самом деле перевела деньги мошенникам, которые через социальную сеть предлагали помощь в инвестировании.

Под видом специалиста по инвестициям на биржевом рынке аферисты позвонили и 66-летней жительнице Пионерского. Под предлогом продажи акций, вложения инвестиций и дальнейшего получения прибыли женщина перечислила незнакомым людям почти 2 миллиона рублей.

Потерял бдительность при общении с незнакомцами в сети и 27-летний житель Гусева. Решив подзаработать на купле-продаже криптовалюты, он ввел свои данные на сайте, благодаря чему мошенники завладели 1,5 млн рублей.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».