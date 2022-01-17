Алиханов сообщил о решении соединить Интернациональную и Коммунистическую

Калининградский губернатор у себя в Инстаграм сообщил о том, что по итогам недавней инспекции улиц Калининграда было принято решение выделить дополнительные средства на проектирование строительства и реконструкции улиц генерала Толстикова и Интернациональной (с выходом на улицу Коммунистическую).

В планах на 2022 год значатся завершение ремонта улиц Транспортной, Судостроительной, Павлика Морозова, Карташева, Катина в Калининграде. Кроме того, предстоит выполнение работ по ремонту участка трассы Добровольск - граница с Республикой Польша, идущей к Виштынецкому озеру; ремонт самой протяженной трассы региона - Калининград (от поселка Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман; продолжение ремонта на дороге Зеленоградск-Морское до пункта пропуска на Куршскую косу; завершение проектирования 3-го этапа Восточной эстакады, моста через Калининградский залив, 3-й и 6-й очереди Приморского кольца, 2-й очереди велодорожки от Калининградской до Куршской косы.

В 2021 году было отремонтировано 222 километра дорог, в том числе завершена работа по Калининградскому шоссе в Гурьевске и ремонт части дороги Калининград-Полесск, который продолжится и в этом году. Кроме того, велись ремонтные работы в Калининграде – на улицах Гюго, маршала Баграмяна, Лесной, Автомобильной. Продолжалось строительство Северного обхода от транспортной развязки на улице Горького Советского проспекта. Также начались подготовительные работы по 7-й и 9-й очередям Приморского кольца, которые обеспечат подъезд к поселкам Янтарный и Донское.